Средства ПВО сбили рои украинских дронов за три часа

Российские средства ПВО в период с 15 до 18 часов сбили более 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять — на Брянской областью, еще по одному — над Курской областью и над Крымом.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате вражеских атак ведомство не представило.

Утром в Минобороны рассказали, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских дронов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее число беспилотников (66) уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края, еще 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее фрагменты беспилотника упали на территорию хлебокомбината в Новороссийске.