В Белгородской области три мирных жителя ранены из-за ударов ВСУ

Украинские войска атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском округе, в хуторе Бочанка, в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранены супруги. У женщины — осколочное ранение плеча, у мужчины — осколочное ранение спины. Бригада скорой доставила пострадавших в Валуйскую ЦРБ», — уточнил глава Белгородской области.

Кроме того, в селе Волчья Александровка при детонации FPV-дрона пострадал мужчина. По словам губернатора, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Пострадавшему диагностировали множественные слепые осколочные ранения ног. Мужчина продолжит лечение в стационаре.

В селе Борисовка после сбросов взрывных устройств с беспилотников в двух частных домах оказались выбиты окна и повреждены фасады. В хуторе Ульяновка украинские войска атаковали сельхозпредприятие, в результате чего в одном из корпусов пострадали кровля и стены.

Также под ударами ВСУ оказались села Головчино и Безымено Грайворонского округа. В первом населенном пункте это привело к повреждению объекта инфраструктуры, а в другом — оборудования сельхозпредприятия.

Атаки с различными последствиями были зафиксированы в селе Красный Октябрь Белгородского округа, Дмитриевке Ракитянского округа и в хуторе Красиво Борисовского округа.

12 ноября Гладков рассказал, что мужчина пострадал в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Грайвороне. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму.

10 ноября боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника ВСУ в селе Червона Дибровка Белгородской области. По словам губернатора, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Ранее ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС.