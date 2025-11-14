В Белгородской области мирный житель погиб при ударе БПЛА

Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе БПЛА по авто

Мирный житель погиб 13 ноября в селе Ясные Зори Белгородской области из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня стало известно, что вчера в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте», — сообщил глава Белгородской области.

Гладков уточнил, что из-за высокой активности дронов только сегодня появилась возможность эвакуировать тело.

Губернатор принес соболезнования семье погибшего.

12 ноября Гладков рассказал, что мужчина пострадал в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Грайвороне. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму.

10 ноября боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника ВСУ в селе Червона Дибровка Белгородской области. По словам губернатора, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Ранее мирный житель погиб при атаке беспилотников на Волгоград.