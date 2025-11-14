В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников

Мэр Кравченко: в Новороссийске после ночной атаки беспилотников введен режим ЧС

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом заявил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД и два частных дома. Известно об одном пострадавшем», — заявил он.

По словам главы города, больше всего пострадал многоквартирный дом (МКД) по улице Губернского. В доме на улице Георгия Соколова повреждена одна квартира. На проспекте Ленина в некоторых квартирах выбиты окна, поврежден фасад здания. Помимо этого, зафиксированы множественные повреждения автомобилей.

Кравченко отметил, что всем пострадавшим обязательно окажут помощь. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий атаки.

Оперативные службы проводят осмотр мест происшествия. Для ликвидации последствий задействованы 172 человека и 51 единица техники. После проверок будет составлен план по проведению аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы №29 и технико-экономического лицея (ТЭЛ) развернуты пункты временного размещения.

В ходе налета БПЛА был нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки дронов повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП, а также нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Кроме того, украинские беспилотники повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительным данным, пострадали три члена экипажа.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что город Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

Ранее стало известно о пострадавших в результате атаки БПЛА по Новороссийску.