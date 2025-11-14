На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о судьбе ушедшего на СВО британского туриста

Журналист Чесноков: участвующему в СВО британцу Фрейзеру дали гражданство России
Станислав Красильников/РИА Новости

Британец Джей Фрейзер, который приехал в Россию по туристической визе и отправился на специальную военную операцию (СВО), получил российское гражданство. Об этом сообщил журналист Эдвард Чесноков в своем Telegram-канале.

«Но есть и хорошие новости — политэмигрант, защитник России, участник СВО <...> Джей Фрейзер с позывным «Кельт» получил гражданство РФ!» — говорится в сообщении.

По словам журналиста, что получение участником СВО российского гражданства сначала «заволокитилось», но в итоге завершилось выдачей Фрейзеру паспорта.

Боец с позывным «Кельт» служит в расчете пушки Д-20 на Константиновском направлении и входит в состав «Дикой дивизии Донбасса». Раньше уроженец Глазго изучал теософию в Кембриджском университете, спустя какое-то время он переехал в Сербию.

Спустя несколько месяцев проживания на Балканах, он принял православие. Теперь на его правом бицепсе красуется татуировка «Свобода или СМРТ», рядом православный крест. Кельт признавался, что видит сходства между ирландской борьбой за самоопределение и «Русской весной». По его словам, на родине его друзья и родственники не поддержали решение идти на фронт.

Ранее в Госдуме заявили, что участвующие в СВО иностранцы становятся гражданами РФ.

СВО: последние новости
