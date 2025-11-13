Российские войска успешно наступают по нескольким направлениям, в том числе и на юго-востоке Днепропетровской области. Как сообщает «Военное обозрение», противник был разбит возле села Орестополь и не смог удержать контроль над населенным пунктом.

Одновременно идет продвижение к соседнему селу Великомихайловка. Всего за сутки на этом участке фронта под контроль армии перешли около 12-13 кв. километров территории, продвигаясь по направлению к Покровскому, которое ранее имело статус районного центра.

Сокращая расстояние до Покровского, российская армия одновременно усиливает свой восточный фланг при наступлении на данном направлении. В случае дальнейшего успеха Вооруженных сил России, Украина может остаться без «северного узла снабжения» в Гуляйполе, на который достаточно быстро наступают российские военные.

9 ноября главком ВСУ Александр Сырский доложил руководству страны, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках. Самая сложная ситуация, по его мнению, для Украины наблюдается в Волчанске и Купянске (Харьковская область).

Ранее Вооруженные силы России освободили Синельниково в Харьковской области