СМИ: тысячи резервистов призовут на критически важные объекты

Mash: около 4000 резервистов планируют призвать на критически важные объекты
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Примерно четыре тысячи резервистов планируют призвать для обороны критически важных объектов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, первые добровольческие отряды уже начали формировать на базе подразделений «Барс».

«Сейчас подразделения созданы в Нижегородской и Ленинградской областях. Резервисты пройдут ускоренное обучение и будут служить в своих регионах — в составе мобильных групп по три человека: водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам», — говорится в посте.

Уточняется, что основную часть планируют сформировать из бывших сотрудников МВД и Росгвардии. По информации канала, группы получат современное оружие для ликвидации беспилотников. Зарплату обещают от 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона и звания.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Согласно документу, в рамках спецсборов резервисты будут заниматься обеспечением защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. При этом подобные мероприятия будут проводиться только на территории региона проживания.

Ранее в Генштабе РФ пообещали не подвергать резервистов мобилизации при привлечении к защите важных объектов.

