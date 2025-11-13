На востоке Украины ночью зафиксировали десятки взрывов

«Страна.ua»: в Днепропетровской области ночью произошли более 20 взрывов

Десятки взрывов произошли в ночь на 13 ноября в населенном пункте Васильковка в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, всего было зафиксировано более 20 взрывов. При этом накануне ночью жители Васильковки также слышали звуки взрывов.

Местные власти не заявляли о повреждении каких-либо объектов в населенном пункте.

12 ноября в городе Харькове на северо-востоке Украины после прилета российских беспилотных летательных аппаратов «Герань» произошли взрывы. Целью ударов стал расположенный в населенном пункте завод.

Как писал Telegram-канал «Харьков Life», три дрона атаковали объекты в Холодногорском районе. В свою очередь, Telegram-канал «Труха Харьков» сообщил, что один из беспилотников попал в склад транспортной компании SAT.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что в Холодногорском районе были зафиксированы три прилета. Одним из поврежденных объектов оказалось производственное предприятие, добавил чиновник.

Ранее на севере Украины после взрывов возникла «чрезвычайная ситуация военного характера».