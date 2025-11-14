На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция произвела второй испытательный пуск ракеты ASMPA-R

Франция ввела в эксплуатацию ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд
true
true
true
close
Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса «воздух-земля» ASMPA-R, способную нести ядерный заряд. Об этом сообщается на сайте ведомства республики.

В публикации отмечается, что новая ракета была принята на вооружение после второго испытательного пуска ASMPA-R с истребителя Rafale.

Весной сообщалось, что французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R) способна сдержать возможное вторжение России в Европу. Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. По его мнению, ASMPA-R является одним из самых мощных ядерных вооружений Франции.

В мае 2024 года состоялся первый пробный запуск ASMPA. Бывший руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что ракета запускалась без бортовой полезной нагрузки. По его словам, операция планировалась в течение длительного времени и в конечном итоге продемонстрировала превосходство и оперативную надежность сил ядерного сдерживания Франции.

Ранее Макрон назвал место, где развернется следующая война.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами