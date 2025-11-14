Франция произвела второй испытательный пуск ракеты ASMPA-R

Министерство обороны Франции приняло на вооружение новую ракету средней дальности класса «воздух-земля» ASMPA-R, способную нести ядерный заряд. Об этом сообщается на сайте ведомства республики.

В публикации отмечается, что новая ракета была принята на вооружение после второго испытательного пуска ASMPA-R с истребителя Rafale.

Весной сообщалось, что французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R) способна сдержать возможное вторжение России в Европу. Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. По его мнению, ASMPA-R является одним из самых мощных ядерных вооружений Франции.

В мае 2024 года состоялся первый пробный запуск ASMPA. Бывший руководитель министерства обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что ракета запускалась без бортовой полезной нагрузки. По его словам, операция планировалась в течение длительного времени и в конечном итоге продемонстрировала превосходство и оперативную надежность сил ядерного сдерживания Франции.

