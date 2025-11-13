Макрон назвал место, где развернется следующая война

Следующий военный конфликт будет происходить в космическом пространстве. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова цитирует портал Barrons.

«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя тоже начнется в космосе», — отметил французский лидер.

По его словам, сегодня космос больше не является убежищем, «он стал полем боя».

В апреле этого года глава Космического командования Пентагона, генерал Стивен Уайтинг предложил разместить оружие в космосе. По его словам, сейчас настало такое время, когда США нужны «огневая мощь», орбитальные перехватчики и системы вооружения в космосе. Уайтинг подчеркнул, что это необходимо для сдерживания космического конфликта и достижения успеха американской армии, если такой конфликт произойдет.

До этого издание Forbes писало, что Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и является угрозой для спутников Starlink. В публикации приводятся слова директора по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктории Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль». Она якобы уже использовалась для того, чтобы взорвать советский космический аппарат на низкой околоземной орбите и теоретически может врезаться в любой из 7000 спутников компании SpaceX.

Ранее Слуцкий пригрозил Западу «звездными войнами».