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В США заявили о ядерном оружии, способном сдержать «российское вторжение» в Европу

TNI: французская крылатая ракета ASMPA-R способна сдержать Россию в Европе
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ABACA/ABACA/Reuters

Французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R) способна сдержать возможное вторжение России в Европу. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

«Такая система, как ASMPA-R, построенная в большем количестве и развернутая по всей Европе, была бы эффективна в сдерживании любого потенциального российского вторжения», — говорится в публикации.

Автор отметил, что ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. По его мнению, ASMPA-R является одним из самых мощных ядерных вооружений Франции.

Первый пробный запуск ASMPA-R состоялся в мае 2024 года. Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что ракета запускалась без бортовой полезной нагрузки. По его словам, операция планировалась в течение длительного времени и в конечном итоге продемонстрировала превосходство и оперативную надежность сил ядерного сдерживания Франции.

Ранее Лукашенко высказался о планах Путина по ядерному оружию.

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