На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Взрывы произошли в столице Украины

В Киеве произошли взрывы
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

В публикации не уточняется, в какой части города произошли взрывы. Другие подробности также не приводятся.

В столице Украины также была объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны.

Накануне десятки взрывов произошли в ночь на 13 ноября в населенном пункте Васильковка в Днепропетровской области на востоке Украины.

По информации журналистов, всего было зафиксировано более 20 взрывов. При этом накануне ночью жители Васильковки также слышали звуки взрывов.

Местные власти не заявляли о повреждении каких-либо объектов в населенном пункте.

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television усомнился в мощи армии России. По его словам, ВС РФ «не обладают такой уж большой мощью» и наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках усилий по склонению республики к миру.

Ранее на севере Украины после взрывов возникла «чрезвычайная ситуация военного характера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами