Взрывы произошли в столице Украины

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

В публикации не уточняется, в какой части города произошли взрывы. Другие подробности также не приводятся.

В столице Украины также была объявлена воздушная тревога, работают средства противовоздушной обороны.

Накануне десятки взрывов произошли в ночь на 13 ноября в населенном пункте Васильковка в Днепропетровской области на востоке Украины.

По информации журналистов, всего было зафиксировано более 20 взрывов. При этом накануне ночью жители Васильковки также слышали звуки взрывов.

Местные власти не заявляли о повреждении каких-либо объектов в населенном пункте.

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television усомнился в мощи армии России. По его словам, ВС РФ «не обладают такой уж большой мощью» и наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках усилий по склонению республики к миру.

Ранее на севере Украины после взрывов возникла «чрезвычайная ситуация военного характера».