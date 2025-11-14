В одном из регионов России объявили беспилотную опасность

Председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин заявил, что в Удмуртии объявлена беспилотная опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На территории Удмуртской Республики объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — поделился Шуткин.

До этого на территории Башкирии была объявлена беспилотная опасность.

В ночь на 14 ноября атаки украинских беспилотников были зафиксированы в Новороссийске, Севастополе, Краснодаре, Анапе, Оренбургской области и Геленджике.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее российские операторы дронов ликвидировали пикапы с военными ВСУ в Харьковской области.