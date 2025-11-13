На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео, как российские военные сбили дрон ВСУ с помощью пауэрбанка

Российские операторы БПЛА сбили украинский FPV-дрон с помощью пауэрбанка. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»

На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает на дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) внешний аккумулятор. Груз попадает в лопасть коптера, и тот падает на землю.

«Флешмоб запущен. Я так понимаю, суть флешмоба — сбить птицу противника, но при этом «снаряд» не должен повторяться?» — иронизирует автор.

13 ноября Telegram-канал «Кот Бармалей» опубликовал видео с «общением» российского дроновода и украинского гражданского. На записи можно увидеть, как украинец с сумкой на плече идет по сельской дороге. В какой-то момент он замечает дрон Вооруженных сил РФ, но не пугается его, а без слов и жестов понимает, что надо отойти в сторону.

Мужчина внимательно посмотрел в камеру беспилотника, а затем оглядел местность. Убедившись, что целью БПЛА является не он, а припаркованный впереди пикап ВСУ, украинец уступил дорогу дрону и продолжил идти в прежнем направлении.

Ранее ВСУ оставили в приграничье катушку оптоволокна с устрашающей надписью.

