«Общение» российского дроновода и украинского гражданского попало на видео

Дрон ВС РФ снял на видео украинца, который без слов уступил ему дорогу
На видео сняли «общение» мирного жителя Украины с российским оператором дрона-камикадзе в зоне специальной военной операции (СВО). Ролик опубликовал Telegram-канал «Кот Бармалей».

На записи можно увидеть, как украинский гражданский с сумкой на плече идет по сельской дороге. В какой-то момент он замечает российский дрон, но не пугается его, а без слов и жестов понимает, что надо отойти в сторону. Мужчина внимательно посмотрел в камеру беспилотника, а затем осмотрел местность, увидев, что целью БПЛА является не он, а припаркованный впереди пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинец, уступив дорогу дрону, продолжил идти в прежнем направлении.

Кроме того, на опубликованных кадрах можно увидеть еще два момента, доказывающих, что российские военные не атакуют мирных жителей Украины. На них показаны автомобили гражданских. Из них выходят люди и поднимают руки — БПЛА пролетает мимо, не трогая украинцев. Отмечается, что кадры были сняты оператором беспилотных систем российской группировки войск «Юг».

До этого на видео попал украинский рыбак, который помахал российскому FPV-дрону.

Ранее российский дрон снял на видео солдата ВСУ, который встал перед ним на колени.

