Генштаб ВСУ сообщил о ночных пусках ракет украинского производства по России

Вооруженые силы Украины (ВСУ) запустили по России ракеты украинского производства. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты разных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки «Фламинго», «Барс», «Лютый» — сообщает Генштаб ВСУ.

13 ноября военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Украина в настоящее время не способна наладить массовое производство собственных ракет, включая «Нептун». Он обратил внимание, что за основу для создания «Нептуна» была взята советская противокорабельная ракета. При этом Киев испытывал проблемы с комплектующими, так как их «приходилось и до сих пор приходится» закупать за границей.

По его словам, Вооруженные силы РФ уже уничтожили производства ракет «Сапсан», «Фламинго». «Так что рано или поздно уничтожат и места сборки «Нептуна»», — добавил Леонков.

В конце октября французская газета Le Figaro писала, что ВСУ использовали свою ракету «Фламинго» в боевых условиях уже девять раз. По данным европейских журналистов, «Фламинго» считается лучшей украинской ракетой, в то время как ее производитель Fire Point «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».

Ранее Зеленский похвастался украинскими ракетами, которые пролетят до 3000 км.