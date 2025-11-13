На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВСУ сообщил о ночных пусках ракет украинского производства по России

Генштаб ВСУ: ночью состоялись пуски украинских ракет по России
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Вооруженые силы Украины (ВСУ) запустили по России ракеты украинского производства. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты разных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки «Фламинго», «Барс», «Лютый» — сообщает Генштаб ВСУ.

13 ноября военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Украина в настоящее время не способна наладить массовое производство собственных ракет, включая «Нептун». Он обратил внимание, что за основу для создания «Нептуна» была взята советская противокорабельная ракета. При этом Киев испытывал проблемы с комплектующими, так как их «приходилось и до сих пор приходится» закупать за границей.

По его словам, Вооруженные силы РФ уже уничтожили производства ракет «Сапсан», «Фламинго». «Так что рано или поздно уничтожат и места сборки «Нептуна»», — добавил Леонков.

В конце октября французская газета Le Figaro писала, что ВСУ использовали свою ракету «Фламинго» в боевых условиях уже девять раз. По данным европейских журналистов, «Фламинго» считается лучшей украинской ракетой, в то время как ее производитель Fire Point «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».

Ранее Зеленский похвастался украинскими ракетами, которые пролетят до 3000 км.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами