Лисняк: ВСУ ежесуточно теряют до 230 человек на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до 230 бойцов на Харьковском направлении. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.

«Согласно оперативным данным, ВСУ несут значительные ежедневные потери в живой силе: от 110 до 230 человек в сутки», — отметил чиновник.

Как он сказал, командование украинских войск в попытке стабилизировать фронт бросает в бой последние резервы. Но это не помогает ВСУ добиться цели.

13 ноября командир штурмовой роты 121-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ с позывным «Снег» заявил, что российские военнослужащие в настоящее время ликвидируют солдат ВСУ, расположившихся в лесном массиве вдоль реки Оскол в городе Купянске в Харьковской области. По его словам, сейчас бойцы сосредоточены на зачистке улицы Приоскольной.

За два дня до этого в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны полностью взяли под контроль восточную часть Купянска. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад», которые продолжили уничтожать окруженные в населенном пункте украинские формирования.

Ранее в силовых структурах заявили о бегстве украинских солдат с позиций в Харьковской области.