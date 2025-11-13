На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны ежедневные потери ВСУ на Харьковском направлении

Лисняк: ВСУ ежесуточно теряют до 230 человек на Харьковском направлении
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до 230 бойцов на Харьковском направлении. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.

«Согласно оперативным данным, ВСУ несут значительные ежедневные потери в живой силе: от 110 до 230 человек в сутки», — отметил чиновник.

Как он сказал, командование украинских войск в попытке стабилизировать фронт бросает в бой последние резервы. Но это не помогает ВСУ добиться цели.

13 ноября командир штурмовой роты 121-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ с позывным «Снег» заявил, что российские военнослужащие в настоящее время ликвидируют солдат ВСУ, расположившихся в лесном массиве вдоль реки Оскол в городе Купянске в Харьковской области. По его словам, сейчас бойцы сосредоточены на зачистке улицы Приоскольной.

За два дня до этого в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны полностью взяли под контроль восточную часть Купянска. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад», которые продолжили уничтожать окруженные в населенном пункте украинские формирования.

Ранее в силовых структурах заявили о бегстве украинских солдат с позиций в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами