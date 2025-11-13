На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ начали зачищать Купянск

Боец ВС РФ рассказал о зачистке западной части Купянска в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожают украинских солдат, расположившихся в лесном массиве вдоль реки Оскол в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает командир штурмовой роты 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время осуществляется зачистка улицы Приоскольной. Бойцы ВС РФ наносят огневое поражение по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве, протянувшемся вдоль берега реки Оскол южнее улицы.

До этого сообщалось, что российские расчеты беспилотников срывают ротации и подвоз боеприпасов ВСУ в районе Купянска.

11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от ВСУ. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Харьковской области.

СВО: последние новости
