Под Купянском ВС РФ срывают подвоз боеприпасов ВСУ

МО РФ: расчеты дронов срывают ротации и подвоз боеприпасов ВСУ под Купянском

Российские расчеты дронов срывают ротации и подвоз боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что российские военные используют дроны-камикадзе.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВС России с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск.

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап ВСУ.

11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске.