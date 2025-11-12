Под Купянском ВС РФ срывают подвоз боеприпасов ВСУ

Российские расчеты дронов срывают ротации и подвоз боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что российские военные используют дроны-камикадзе.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВС России с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск.
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап ВСУ.
11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.
Ранее российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске.