В Финляндии заявили, что ВВС Северной Европы будут иметь более 200 истребителей

Хяккянен: ВВС Северной Европы к 2030 году будут иметь более 200 истребителей

На вооружении военно-воздушных сил Северной Европы к 2030 году будет более 200 истребителей нового поколения. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РИА Новости.

Он рассказал, что сотрудничество стран Северной Европы (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Ирландия) в планировании и проведении воздушных операций будет углубляться.

Будет также продолжено сотрудничество в области военной мобильности и оборонных материалов, добавил министр.

3 октября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал государства Североатлантического альянса начать наращивать расходы на оборону.

По его словам, европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружение, чтобы заполнять бреши, которые возникли из-за смещения Соединенными Штатами баланса в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности.

Ранее сообщалось, что финская армия перестанет закупать аналог автомата Калашникова из-за НАТО.