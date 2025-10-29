Финская армия переходит на стандарты НАТО

Армия Финляндии в следующем году начнет переход на стрелковое оружие стандарта НАТО. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает газета Helsingin Sanomat.
В настоящее время самым распространенным оружием в финских силах самообороны являются автоматические винтовки RK62, созданные по образцу советского автомата Калашникова, в которых используются патроны калибра 7,62×39 мм.
В 2026 году Хельсинки планирует начать переход на используемые НАТО калибры 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 9×19 мм и 12,7×99 мм. Существующие ныне калибры останутся на вооружении, но их дополнительные закупки больше осуществляться не будут.
3 октября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал государства Североатлантического альянса начать наращивать расходы на оборону.
В этот же день в Финляндии официально открыли штаб сухопутных войск НАТО.
Ранее в Европе заявили о подготовке Финляндии к «войне с Россией».