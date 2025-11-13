На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ростех» показал испытания новой огнеметной системы на базе танка Т-80

Ростех сообщил о завершении испытаний новой огнеметной системы на базе Т-80
true
true
true
close
Ростех

Испытания обновленной тяжелой огнеметной системы (ТОС) на базе танка Т-80 выходят на завершающий этап. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Как отметили в компании, концерн «Уралвагонзавод» в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты передал в Российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», оснащенных усовершенствованным комплексом защиты от беспилотников.

В корпорации уточнили, что новая версия системы, созданная на базе Т-80, получила ряд технических улучшений, обеспечивающих увеличенную дальность стрельбы, повышенную точность и автоматизацию процессов управления.

В конце августа генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявлял, что отрасль танкостроения в России переживает стадию подъема. По его словам, сейчас предприятие проводит испытания бронированных машин с использованием новейших технологи, и это создает конструкторско-технологический задел на десятилетия вперед.

Ранее «Ростех» отправил на СВО «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!».

