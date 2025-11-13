«Ростех» отправил на СВО «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

«Ростех»: в российские войска отправили «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

Сотрудники концерна «Уралвагонзавод» нанесли на одну из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», поставленных в российские войска, надпись «За Кириллова!». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Как пояснили в пресс-службе, эта надпись посвящена не выжившему в результате теракта начальнику войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорю Кириллову, «который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем».

По словам заместителя гендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Дмитрия Семизорова, применение «Солнцепеков» в ходе боевых действий помогает совершенствовать технику в условиях возникающих современных угроз.

«Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют «Солнцепек», повышая его характеристики», — сказал он.

В сообщении также отмечается, что поставленная партия оснащена новым защитным комплексом от дронов, разработанным с учетом опыта боевого применения. Дальность стрельбы боевой машины может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, а полный залп способен накрыть площадь до 40 тысяч кв. м.

