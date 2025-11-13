На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» отправил на СВО «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

«Ростех»: в российские войска отправили «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Сотрудники концерна «Уралвагонзавод» нанесли на одну из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», поставленных в российские войска, надпись «За Кириллова!». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Как пояснили в пресс-службе, эта надпись посвящена не выжившему в результате теракта начальнику войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорю Кириллову, «который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем».

По словам заместителя гендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Дмитрия Семизорова, применение «Солнцепеков» в ходе боевых действий помогает совершенствовать технику в условиях возникающих современных угроз.

«Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют «Солнцепек», повышая его характеристики», — сказал он.

В сообщении также отмечается, что поставленная партия оснащена новым защитным комплексом от дронов, разработанным с учетом опыта боевого применения. Дальность стрельбы боевой машины может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, а полный залп способен накрыть площадь до 40 тысяч кв. м.

Ранее сообщалось, что российский самолет Як-130М впервые представят за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами