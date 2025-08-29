На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уралвагонзавод» проводит испытания бронетехники с новейшими технологиями

Концерн «Уралвагонзавод» проводит испытания бронированных машин с использованием новейших технологий, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе концерна.

Отмечается, что такой подход создает конструкторско-технологический задел на десятилетия вперед, который позволит сохранить российскому танкостроению лидирующую позицию в мире.

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что отрасль танкостроения в России переживает стадию подъема.

Данный концерн — единственный в России производитель танков и гусеничной бронетехники.

По случаю 105-летия отечественного танкостроения «Уралвагонзавод» ранее в своем Telegram-канале рассказал о создании легендарного «Объекта 279».

В публикации отмечается, что опытный тяжелый танк с четырьмя гусеницами и корпусом, напоминающим летающую тарелку, опередил свое время и определил лицо бронетехники СССР. В годы Холодной войны инженеры ВНИИТрансмаш спроектировали «титана Апокалипсиса», способного выжить в эпицентре ядерного удара.

Ранее Россия провела испытания беспилотного танка Т-72.

