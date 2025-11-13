БПЛА атаковали Крым и еще два региона России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над тремя регионами страны шесть беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Курской и Орловской областях, еще четыре — в Крыму.

До этого из-за угрозы атаки беспилотников в Липецкой области был введен красный уровень опасности. Этот режим распространился на Липецк, Грязинский, Добринский, Хлевенский и Усманский муниципальные районы, а также Липецкий и Добровский муниципальные округа.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.