Вода в Белгородском водохранилище продолжает убывать после атак ВСУ

ТАСС: уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на 1,5 метра
Уровень воды в Белгородском водохранилище после атак украинской армии снизился на полтора метра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на охрану плотины.

«На 1,5 метра опустилась вода. Сейчас ее не спускают, просто контролируют поток воды, чтобы река [Северский Донец] была в уровне», — говорится в сообщении.

25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара украинских сил.

Он предупредил, что в случае повторных обстрелов может возникнуть угроза затопления поймы Северского Донца как на территории Харьковской области, так и в ряде населенных пунктов Белгородской области. В зоне потенциального подтопления, по оценке региональных властей, проживает около тысячи человек.

В МИД России обвинили Украину в попытке устроить техногенную катастрофу.

Ранее в Госдуме предупредили Украину о «масштабном ответе» за удар по Белгороду.

