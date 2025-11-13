На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник главы ДНР рассказал о потерях ВСУ в боях за Красноармейск

Кимаковский: ВСУ потеряли в Красноармейске группировку в несколько тысяч человек
true
true
true
close
РИА Новости

Украина потеряла в боях за Красноармейск (украинское название — Покровск) группировку из нескольких тысяч военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск», — сказал он, отметив, что речь идет о безвозвратных потерях.

По его словам, в Димитров отойти успела лишь небольшая часть украинских сил.

12 ноября Кимаковский заявил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Британская телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на 7-й украинский десантно-штурмовой корпус сообщала, что погодные условия помогли ВС РФ продвинуться вглубь Красноармейска.

Ранее ВС РФ замкнули кольцо вокруг бойцов ВСУ в мирноградской агломерации.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами