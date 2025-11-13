Кимаковский: ВСУ потеряли в Красноармейске группировку в несколько тысяч человек

Украина потеряла в боях за Красноармейск (украинское название — Покровск) группировку из нескольких тысяч военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск», — сказал он, отметив, что речь идет о безвозвратных потерях.

По его словам, в Димитров отойти успела лишь небольшая часть украинских сил.

12 ноября Кимаковский заявил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Британская телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на 7-й украинский десантно-штурмовой корпус сообщала, что погодные условия помогли ВС РФ продвинуться вглубь Красноармейска.

Ранее ВС РФ замкнули кольцо вокруг бойцов ВСУ в мирноградской агломерации.