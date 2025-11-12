ВС РФ замкнули кольцо вокруг бойцов ВСУ в мирноградской агломерации в ДНР

Вооруженные Силы России (ВС РФ) замкнули кольцо вокруг украинских бойцов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает «Военное обозрение».

По информации издания, речь идет о мирноградской (димитровской) агломерации на покровском направлении, у Красноармейска (украинское название — Покровск). Уточняется, что ВС РФ подавили сопротивление остававшихся на этом участке фронта украинских бойцов.

«Все попытки, предпринятые противником по деблокированию «побратимов» на данный момент, провалились,» — пишет издание.

Накануне в Димитрове (украинское название — Мирноград) 25 морпехов 38-й бригады ВСУ сдались в плен.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео, на котором запечатлено масштабное передвижение российских войск в Красноармейске под прикрытием тумана. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город со стороны Донецкого направления.

Ранее в Британии сравнили видео с входом ВС РФ в Красноармейск с фильмом «Безумный Макс».