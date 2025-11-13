Стало известно об отступлении ВСУ в Харьковской области

РИА: две бригады ВСУ отступают у Волчанска в Харьковской области

Украинские подразделения отступают в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, министр обороны Украины Денис Шмыгаль прибыл в командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Отмечается, что именно эти подразделения отступают у Волчанска.

9 ноября сообщалось, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил руководству страны, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках. В частности, очень сложная ситуация для украинской армии сложилась в Волчанске и Купянске (Харьковская область).

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам осталось взять под контроль около 10% города Волчанска в Харьковской области. Этот участок сейчас представляет из себя серую зону.

Ранее сообщалось, что Украина на фоне прекращения переговоров с Россией ждет встречи Путина и Зеленского.