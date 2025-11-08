На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал, какую часть Волчанска осталось взять под контроль ВС РФ

Марочко: российским войскам осталось взять под контроль 10% Волчанска
Evgeniy Maloletka/AP

Российским войскам осталось взять под контроль около 10% города Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Волчанска: за истекшую неделю наши парни проделали очень серьезную результативную работу, которая привела к тому, что уже порядка 10% осталось освободить данного населенного пункта», — сказал он.

По словам Марочко, оставшаяся часть города представляет из себя серую зону, где украинские войска полностью не контролируют свои бывшие позиции.

«Есть предпосылки к тому, что на следующей неделе наши парни продолжат выполнение задач: юго-восточные окраины Волчанска будут зачищены и министерство обороны РФ заявит о его освобождении», — отметил военный эксперт.

5 ноября в сети появилось видео, на котором запечатлена установка российского флага в Волчанске. На кадрах видно, как бойцы ВС РФ крепят триколор к одному из расположенных в южной части города домов.

27 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ рискуют в ближайшее время утратить контроль над Волчанском, из-за чего украинские войска столкнутся с «очень большими проблемами» в восточной части Харьковской области.

Ранее украинские военные попытались вырваться из окружения в Красноармейске.

Все новости на тему:
Новости Украины
