В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

Выбивая мощными ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Об этом сообщает Tsargrad.tv.

В публикации отмечается, что российские военные готовы устроить полный блэкаут для Киева. Реализация данного варианта станет самым жестким вариантом плана экс-командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина. Он руководил ударами по энергоинфраструктуре Украины с помощью дронов типа «Герань».

По мнению авторов статьи, у Украины нет выхода из сложившейся ситуации.

10 ноября председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев заявил, что в Киеве в среднем 14–16 часов в день отсутствует стабильное электроснабжение.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

