Лавров: Россия в этом году передала Украине свыше 9 тысяч тел бойцов ВСУ

В этом году Россия передала Украине более девяти тысяч тел украинских военнослужащих, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось опубликовать. В нем Лавров рассказал о количестве переданных в этом году Киеву тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что о потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Но только в 2025 году году при репатриации погибших военнослужащих Россия передала свыше девяти тысяч тел украинских солдат. В свою очередь, Украина передала РФ 143 тела российских бойцов. На основании этих цифр Лавров предложил сделать соответствующие выводы.

11 ноября в ВСУ заявили об огромных потерях украинских войск в Красноармейске (Покровске).

3 ноября стало известно об обнаружении в Судже за два месяца более 200 тел украинских военнослужащих.

Ранее СМИ назвали потери украинских войск с февраля 2022 года.