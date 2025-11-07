Безвозвратные и санитарные потери украинских войск превысили 1,7 миллиона человек. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

По информации журналистов, ситуация на фронте провоцирует волну дезертирства, и, по разным оценкам, число сбежавших с поля боя достигло 400 тысяч.

Так, недавний анализ британской газеты The Telegraph показал, что около 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют или пропадают без вести ежемесячно. Общее число дезертиров среди украинских мужчин призывного возраста, по данным издания, достигает примерно 650 тысяч. При этом депутат Верховной Рады Анна Скороход оценивает этот показатель примерно в 400 тысяч, что также считается крайне высоким.

Что касается потерь на фронте, по данным MWM, в подразделениях срочников уровень погибших достигает 80–90%, а на участках самых ожесточенных боев солдаты иногда выживают лишь несколько часов.

В материале MWM отмечается, что практика набора бедного сельского населения с последующей отправкой на передовую после минимальной подготовки превращает мобилизованных в фактически обреченных.

До этого украинское издание Liga.net со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины сообщило, что с января 2022 года в стране было возбуждено более 270 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением воинской части. По информации журналистов, лишь 5% этих дел дошли до суда.

