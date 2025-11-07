На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали потери украинских войск с февраля 2022 года

MWM: военные потери украинских войск превысили 1,7 млн человек
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Безвозвратные и санитарные потери украинских войск превысили 1,7 миллиона человек. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

По информации журналистов, ситуация на фронте провоцирует волну дезертирства, и, по разным оценкам, число сбежавших с поля боя достигло 400 тысяч.

Так, недавний анализ британской газеты The Telegraph показал, что около 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют или пропадают без вести ежемесячно. Общее число дезертиров среди украинских мужчин призывного возраста, по данным издания, достигает примерно 650 тысяч. При этом депутат Верховной Рады Анна Скороход оценивает этот показатель примерно в 400 тысяч, что также считается крайне высоким.

Что касается потерь на фронте, по данным MWM, в подразделениях срочников уровень погибших достигает 80–90%, а на участках самых ожесточенных боев солдаты иногда выживают лишь несколько часов.

В материале MWM отмечается, что практика набора бедного сельского населения с последующей отправкой на передовую после минимальной подготовки превращает мобилизованных в фактически обреченных.

До этого украинское издание Liga.net со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины сообщило, что с января 2022 года в стране было возбуждено более 270 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением воинской части. По информации журналистов, лишь 5% этих дел дошли до суда.

Ранее немецкий журналист попытался предугадать следующий военный шаг Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами