Россия побеждает в конфликте на Украине, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом сообщает журнал European Conservative.

Миршаймер, выступая с лекцией в Европейском парламенте, подчеркнул, что Россия выигрывает, поскольку у нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала. У Украины же для продолжения бесконечного сопротивления нет ни человеческих, ни материальных ресурсов. С каждым днем конфликта она теряет все большее количество людей. Поддержка Запада иссякает, и Киев остается в полной зависимости от союзников.

По словам Миршаймера, самым вероятным вариантом завершения конфликта является победа России на поле боя. При таком развитии событий Украина превратится в зависящее от Европы несостоявшееся государство.

Политолог отметил, что Киеву следует смириться с потерей Крыма и восточных регионов и вступить с Москвой в переговоры о мире.

