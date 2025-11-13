На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский профессор назвал закономерной победу России над Украиной

Миршаймер: Россия одерживает победу в конфликте на Украине
Юрий Войткевич/РИА Новости

Россия побеждает в конфликте на Украине, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом сообщает журнал European Conservative.

Миршаймер, выступая с лекцией в Европейском парламенте, подчеркнул, что Россия выигрывает, поскольку у нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала. У Украины же для продолжения бесконечного сопротивления нет ни человеческих, ни материальных ресурсов. С каждым днем конфликта она теряет все большее количество людей. Поддержка Запада иссякает, и Киев остается в полной зависимости от союзников.

По словам Миршаймера, самым вероятным вариантом завершения конфликта является победа России на поле боя. При таком развитии событий Украина превратится в зависящее от Европы несостоявшееся государство.

Политолог отметил, что Киеву следует смириться с потерей Крыма и восточных регионов и вступить с Москвой в переговоры о мире.

13 октября Миршаймер заявил, что НАТО потерпит унизительное поражение от России.

Ранее американский политолог раскрыл замысел Европы в конфликте с Россией.

