Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО), а НАТО потерпит поражение. Об этом в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран», — сказал Миршаймер.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и принимают в ней прямое участие.

В августе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия выиграла войну на Украине.

По его мнению, единственный вопрос, который остается нерешенным, заключается в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает поражение Украины. Кроме того, премьер заявил, что неизвестно, что «будет результатом всего этого».

Ранее во Франции заявили, что Запад не смог победить Россию и поплатился за это.