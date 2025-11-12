В Липецкой области введен красный уровень опасности из-за БПЛА

Из-за угрозы атаки беспилотников в Липецкой области введен красный уровень опасности, сообщило в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Ведомство уточнило, что этот режим распространяется на Липецк, Грязинский, Добринский, Хлевенский и Усманский муниципальные районы, а также Липецкий и Добровский муниципальные округа.

За час до этого МЧС предупредило о желтом уровне воздушной опасности на всей территории Липецкой области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

