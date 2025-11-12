На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области объявили угрозу атаки БПЛА

Мельниченко: в Пензенской области введен режим опасности БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Пензенской области введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в целях безопасности граждан на территории области были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

За прошедшие сутки Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов. Также российские военнослужащие ликвидировали четыре снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS.

Накануне власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Зыков подчеркнул, что в регионе много стратегически важных предприятий, и региональные власти руководствуются вопросом их защиты от атак БПЛА, а также ставят в приоритет безопасность жителей. На этом фоне обеспечение граждан интернетом уходит на второй план.

Ранее в Липецкой области объявили воздушную опасность.

Атаки БПЛА на Россию
