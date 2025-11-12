На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме ответили на вопрос о планах США построить военную базу на границе Газы

Белый дом: американских военных не будет в секторе Газа
David Goldman/AP

США не планируют направлять войска на Ближний Восток в сектор Газа. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

«Президент ясно дал понять, что он не хочет наших сил на земле в контексте происходящего на Ближнем Востоке», — сказала Левитт, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у США планы по строительству военной базы на границе Газы.

11 ноября издание Ynet со ссылкой на источники писало, что США планируют создать военную базу на границе с сектором Газа стоимостью $500 млн. Отмечается, что база станет одним из дальнейших этапов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в анклаве.

По словам источника, там могут разместиться несколько тысяч солдат с целью поддержания режима прекращения огня. В последние недели США работали над решением этого вопроса с правительством и Армией обороны Израиля, сказал собеседник издания.

19 октября Израиль нанес удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. В ЦАХАЛ считают, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. ХАМАС все отрицает. По мнению представителей движения, Израиль первым нарушил перемирие, а их бойцы лишь ответили на провокацию.

Ранее посол Палестины в РФ заявил, что план Трампа по сектору Газа пока работает.

