На границе с сектором Газа может появиться военная база США

Ynet: США планируют создать военную базу на границе с сектором Газа

США планируют создать военную базу на границе с сектором Газа стоимостью $500 млн. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на источники.

Отмечается, что база станет одним из дальнейших этапов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в анклаве.

«Американская база будет создана на границе с Газой, где смогут разместиться несколько тысяч солдат с целью поддержания режима прекращения огня. В последние недели США работали над решением этого вопроса с правительством и Армией обороны Израиля», — поделился собеседник издания.

Ни Пентагон, ни правительство Израиля пока не подтвердили планы по созданию американской военной базы.

9 ноября агентство Bloomberg сообщало, что ни одно из условий мирного плана президента Трампа по Газе не выполнено.

В рамках первой фазы прекращения огня палестинское движение ХАМАС должно было передать всех заложников Израилю в течение 72 часов. Израиль в свою очередь пообещал увеличить объем гуманитарной помощи.

Ранее посол Палестины в РФ заявил, что план Трампа по сектору Газа пока работает.