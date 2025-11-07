В Германии призвали не позволить России считать, что она победит НАТО

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что опыт, полученный в ходе конфликта на Украине, будет использоваться для разработки немецких военных стратегий. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, «война на Украине – наш учитель», а Россия якобы просчиталась в надежде на быструю победу.

«Мы должны не позволить, чтобы Россия снова допустила такую ошибку в оценке ситуации. Россия никогда не должна считать, что она может выиграть войну с НАТО, даже с одной страной-членом НАТО», — сказал Бройер.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО.