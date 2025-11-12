На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны России опубликовало цитату «Сектора газа»

Минобороны РФ опубликовало фото с цитатой «Сектора газа»
Минобороны России

Российское Минобороны разместило в своем Telegram-канале фото с цитатой из песни группы «Сектор газа» на фоне сообщений о наступлении ВС РФ в Красноармейске (украинское название — Покровск) под прикрытием тумана.

«Но мы пройдем опасный путь через туман», — цитируют песню авторы изображения.

На фото можно увидеть российского солдата, который продвигается вперед через туман.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за сутки освободили 256 зданий в Красноармейске.

В тот же день Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено масштабное продвижение российских бойцов в Красноармейск под прикрытием тумана.

На кадрах видно, как большое количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком входят в населенный пункт со стороны Донецкого направления. При этом благоприятные погодные условия временно ограждают военных Вооруженных сил РФ от угрозы атак украинских дронов.

Ранее генерал прокомментировал победное видео с заходом российской армии в Покровск.

СВО: последние новости
