Минобороны России опубликовало цитату «Сектора газа»

Российское Минобороны разместило в своем Telegram-канале фото с цитатой из песни группы «Сектор газа» на фоне сообщений о наступлении ВС РФ в Красноармейске (украинское название — Покровск) под прикрытием тумана.
«Но мы пройдем опасный путь через туман», — цитируют песню авторы изображения.
На фото можно увидеть российского солдата, который продвигается вперед через туман.
11 ноября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за сутки освободили 256 зданий в Красноармейске.
В тот же день Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено масштабное продвижение российских бойцов в Красноармейск под прикрытием тумана.
На кадрах видно, как большое количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком входят в населенный пункт со стороны Донецкого направления. При этом благоприятные погодные условия временно ограждают военных Вооруженных сил РФ от угрозы атак украинских дронов.
Ранее генерал прокомментировал победное видео с заходом российской армии в Покровск.