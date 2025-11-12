На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал прокомментировал победное видео с заходом российской армии в Покровск

Генерал Липовой: судьба Покровска фактически уже предопределена
true
true
true
close
Кадр из видео/bomber_fighter/Telegram

Российские военные заходят в Покровск (Красноармейск) для усиления натиска и более быстрого освобождения города. Об этом aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой, прокомментировав появившееся видео захода бойцов ВС РФ город.

«Судьба Покровска, как и Купянска, фактически уже предопределена. Наши штурмовые подразделения сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице, от дома к дому. То, что наша техника въезжает в Покровск, говорит о том, что подходит свежая сила для усиления натиска и ускорения освобождения города», — заявил генерал-майор.

Липовой отметил отсутствие спешки в штурме Покровска. По его словам, продвижение и зачистка улиц со зданиями идут планомерно.

Видео захода российских войск в Покровск, двигающихся по дороге под прикрытием тумана, было снято утром 10 ноября, предполагают аналитики.

11 ноября в Красноармейске командир одного из подразделений украинской армии поделился информацией о потерях среди личного состава. По словам офицера, за последние семь месяцев через его подразделение прошло приблизительно две тысячи военнослужащих. При этом около 75% из них уничтожены.

Ранее украинский депутат признал потерю Красноармейска.

