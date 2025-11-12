На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР ехавшие на вызов пожарные подверглись атаке беспилотника

МЧС РФ: четыре огнеборца пострадали в результате атаки дрона в ДНР
Максим Богодвид/РИА Новости

Огнеборцы, ехавшие ликвидировать пожар в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), пострадали в результате атаки украинского дрона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По информации ведомства, пламя вспыхнуло на полигоне твердых бытовых отходов в Горловке.

«Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль. Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Как отметили в МЧС, беспилотник целенаправленно нанес удар по технике ведомства. В результате у пожарной автоцистерны оказалась пробита крыша.

11 ноября украинский БПЛА атаковал промышленное предприятие в Оренбургской области. Губернатор региона Евгений Солнцев заявил, что из-за действий Вооруженных сил Украины пострадал один человек. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь, жизни и здоровью мирного жителя ничего не угрожало.

Ранее украинский дрон влетел в детский сад в Запорожской области.

