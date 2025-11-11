На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В детский сад в Запорожской области влетел беспилотник

Депутат Юрченко: дрон ВСУ атаковал детский сад в запорожском селе Благовещенка
Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали детский садик в селе Благовещенка Запорожской области. Об этом в ходе неформальной встречи с коллегами из других регионов России в Татарстане заявил депутат законодательного собрания республики, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции (СВО) Сергей Юрченко, передает ТАСС.

По словам парламентария, он рассказал коллегам о том, что украинские войска все чаще наносят удары по инфраструктурным объектам.

«Так, сегодня была атакована больница в Каменке-Днепровской. Кроме того, в Благовещенке ВСУ атаковали детский сад «Подснежник», к счастью, детей уже в здании не было. Выбиты стекла, повреждены фасад и кровля. На текущий момент детский сад не может эксплуатироваться из-за нарушения теплового контура», — сообщил Юрченко.

Он отметил, что подобные атаки являются откровенным терроризмом.

Помимо этого, во время встречи депутат рассказал коллегам о других ударах ВСУ по объектам мирной инфраструктуры.

11 ноября сообщалось, что жительница Саратова получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Утром во вторник в министерстве обороны России заявили, что ночью над регионами страны сбили 37 украинских БПЛА. Восемь из них перехватили в Саратовской области.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

