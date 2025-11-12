На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по гражданским

ТАСС: командиры ВСУ приказывали бойцам стрелять по мирным жителям в Купянске
true
true
true

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывали подчиненным в Купянске стрелять по мирным жителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленных украинских военнослужащих.

«У нас задача была закрепиться и удерживать позиции. Там гражданские были. Они, когда выходили, нам [командование] говорило, чтобы они [гражданские] до нас не дошли. Но мы не стреляли [по ним]», — заявил один из пленных солдат ВСУ.

По его словам, трудно представить, как можно стрелять по мирному населению, однако приказы такие были. Военные добавили, что сдались в плен по собственной инициативе, когда командование их бросило.

Солдаты рассказали, что у них уже не было ни еды, ни боеприпасов. Он добавил, что не знает, где находится украинская артиллерия на территории Купянска, потому что она молчит уже третий день. Один из пленных заявил, что небо над городом заполонили российские дроны и все пространство было в «этой паутине».

До этого военный корреспондент Семен Пегов рассказал историю о российском бойце, который попал в плен к солдатам ВСУ и убедил пятерых из них сдаться. По его словам, о таких историях следует рассказывать общественности, поскольку они свидетельствуют о трансформации человека.

Ранее стало известно об угрозах украинским детям за отказ их родных служить в ВСУ.

