Стало известно о военном ВС РФ, попавшем в плен и убедившем бойцов ВСУ сдаться

Военкор Пегов: попавший в плен боец ВС РФ убедил украинских солдат сдаться
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военнослужащий, попавший в плен к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), убедил пятерых из них сдаться. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

«Оказавшись в плену у пяти украинцев, он (военный Вооруженных сил РФ — «Газета.Ru») во время обстрела сумел их переговорить, и в итоге они ему сдались в плен», — сообщил журналист.

По его словам, молодой человек до того, как попал на фронт, был осужден за ограбление и находился в тюрьме. Пегов отметил, что о таких историях следует рассказывать общественности, так как они свидетельствуют о трансформации человека.

9 ноября пленный боец ВСУ Александр Пакель заявил, что российские военнослужащие спасли его от атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Как он сказал, другие украинские военные с помощью дрона «Баба Яга» сбрасывали снаряды на сослуживцев. В результате солдаты Вооруженных сил РФ вывели Пакеля и его товарищей из-под обстрела. Мужчина подчеркнул, что в плену к нему относятся хорошо.

Ранее солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам, пока искал спички.

