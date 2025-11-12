На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал, кто оказывал сопротивление ВС РФ у Сладкого в Запорожской области

Боец «Фаза»: основное сопротивление в селе Сладкое оказывали наемники
Александр Харченко/РИА Новости

Командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Фаза» рассказал, что основное сопротивление российским войскам в районе села Сладкое в Запорожской области оказывали наемники. Об этом сообщает ТАСС.

«Было такое, что в основном оказывали сопротивление наемники», — поделился «Фаза».

При этом мобилизованные украинцы сбегали со своих позиций, добавил он.

12 ноября ТАСС сообщал, что иностранный наемник пытался в одиночку удержать лесополосу у населенного пункта Сладкое.

По словам командира штурмового взвода с позывным «Физрук», подразделению была поставлена задача захватить две лесополосы. При продвижении по одной из них бойцы обнаружили первый блиндаж пустым и продолжили движение. В конце лесополосы их встретил огонь, и сначала предполагалось, что противник действует группой. После ответного огня стало ясно, что противником был один человек — наемник, на теле которого была заметна татуировка со свастикой.

Ранее западный наемник ВСУ рассказал, почему у украинской армии проблемы на фронте.

