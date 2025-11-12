Иностранный наемник пытался в одиночку удержать лесополосу у населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в 394-м гвардейском мотострелковом полку 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток».

По словам командира штурмового взвода с позывным «Физрук», подразделению была поставлена задача захватить две лесополосы. При продвижении по одной из них бойцы обнаружили первый блиндаж пустым и продолжили движение. В конце лесополосы их встретил огонь, и сначала предполагалось, что противник действует группой. После ответного огня стало ясно, что противником был один человек — наемник, на теле которого была заметна татуировка со свастикой.

Командир подчеркнул, что принадлежность ликвидированного к западным войскам также подтверждали иностранные шевроны и внешние признаки.

До этого бойцы Вооруженных сил Украины взяли в заложники пять иностранных наемников, потребовав за каждого выкуп в размере 20 тысяч евро. По данным РИА Новости, иностранные наемники были взяты в плен бойцами штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Соболевка.

Ранее западный наемник ВСУ рассказал, почему у украинской армии проблемы на фронте.