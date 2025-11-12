МО: ВС РФ с помощью дронов сожгли американский БТР и пикап с бойцами ВСУ

Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили американский бронетранспортер М113, а также пикап с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне российские бойцы с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск. Как указали в Минобороны РФ, подразделения беспилотных систем инженерного соединения группировки войск «Запад» ночью на южных окраинах Купянска с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетехнику ВСУ, пытавшуюся доставить украинских военных в заблокированный населенный пункт.

В Минобороны также сообщили, что бойцы ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным сослуживцам. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады Нацгвардии Украины на юге поселка Купянск-Узловой, которые пытались деблокировать окруженных украинских военных.

Ранее на видео сняли попытку ВСУ атаковать российских военных на велосипеде.