На видео сняли попытку ВСУ атаковать российских военных на велосипеде

SHOT: ВСУ пытались атаковать российских военных в Купянске на велосипеде
Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российских военных в Купянске в Харьковской области на велосипеде, но нарвались на российский беспилотник. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть украинского военнослужащего, который едет по населенному пункту на велосипеде. За спиной у него рюкзак с вооружением. По данным SHOT, план ВСУ провалился, а транспортное средство вместе с водителем было уничтожено российским дроном.

В SHOT сообщили, что за минувшие сутки ВС России отразили две контратаки украинских военных, в ходе которых штурмовики ВСУ были уничтожены. Всего за несколько последних дней украинская армия потеряла десять бронемашин различных моделей, три самоходных артиллерийских установки САУ М-109 «Паладин» производства США, не менее 17 пикапок и один электровелосипед.

11 ноября в министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным МО, в настоящий момент российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

В Минобороны также сообщили, что бойцы ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным сослуживцам. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады Нацгвардии Украины на юге поселка Купянск-Узловой, которые пытались деблокировать окруженных украинских военных.

Ранее российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

